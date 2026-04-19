Nicolás Tivani se consagró campeón argentino de ruta en el autódromo Ciudad de Río Cuarto, tras imponerse en una exigente competencia de 158,4 kilómetros. El sanjuanino selló su victoria en un sprint final y completó la prueba en 3 horas, 31 minutos y 9 segundos.

La carrera, disputada a lo largo de 80 vueltas y bajo una jornada marcada por la lluvia, tuvo dominio de San Juan desde el inicio, aunque con múltiples intentos de fuga que exigieron una constante lectura táctica del pelotón. Tivani, que llegaba desde Europa, se mantuvo expectante hasta el tramo decisivo.

A falta de unas veinte vueltas, el pelotón neutralizó una escapada y poco después se produjo el quiebre de la competencia. Un grupo reducido quedó al frente y definió la prueba, mientras varios competidores cedían terreno. En ese contexto, Tivani resistió junto a un lote selecto, acompañado de cerca por el trabajo de equipo.

En los metros finales, el sanjuanino respondió al ataque de Mauricio Domínguez y logró imponerse en el sprint. Domínguez finalizó en el segundo lugar, mientras que el chaqueño Daniel Juárez completó el podio.

La delegación sanjuanina también tuvo protagonismo con las actuaciones de Rodrigo Díaz, Gerardo Tivani y Leonardo Cobarrubia, quienes finalizaron en las posiciones 10°, 11° y 12°, respectivamente.

Tras la competencia, Tivani expresó su satisfacción por el logro alcanzado, luego de varios intentos previos por quedarse con el título nacional. El ciclista regresará en los próximos días a Portugal para reintegrarse a su equipo, llevando consigo la camiseta de campeón argentino.

Garzón, campeona en el Argentino de Ruta

La ciclista neuquina Abril Garzón se consagró campeona argentina de ruta en la categoría Elite y también se impuso en Sub 23 durante el Campeonato Argentino 2026, disputado en el autódromo de Río Cuarto, donde la sanjuanina Ludmila Aguirre finalizó en el segundo lugar.

Abril Garzón (Neuquén), subcampeona Ludmila Aguirre (San Juan) y tercera posición Alejandra Prezioso (Federación Metropolitana).

La representante de Huinganco logró la victoria en una competencia exigente, marcada por condiciones climáticas adversas y un alto nivel de participación. Con este resultado, se consolidó entre las principales referentes del ciclismo nacional.

La prueba se definió en los metros finales, luego de un desarrollo parejo entre las principales competidoras. Garzón logró imponerse en el cierre y aseguró el primer puesto en la clasificación general.

El podio de la categoría Elite se completó con Aguirre en el segundo lugar y Alejandra Prezioso, de la Federación Metropolitana, en el tercero. Más atrás se ubicaron Claudia Maldonado y Abril Capdevila.

La competencia reunió a las principales exponentes del país en una jornada que volvió a mostrar el nivel del ciclismo femenino argentino.