La victoria de Boca Juniors ante River Plate en el Superclásico generó una ola de memes en redes sociales, con foco en las principales jugadas y protagonistas del partido.

El gol de penal de Leandro Paredes y su festejo con el “Topo Gigio” fueron las imágenes más replicadas. También aparecieron referencias al estado del campo de juego, que se volvió tendencia bajo el término “Arenazo”.

Las publicaciones incluyeron menciones a Eduardo Coudet y Claudio Úbeda, además de bromas por el resultado y el desarrollo del encuentro. El penal sancionado tras revisión del VAR fue otro de los momentos más utilizados en los contenidos virales.