La inseguridad en el departamento Rawson sumó este domingo un capítulo de extrema violencia. Un efectivo policial resultó herido con un arma blanca tras intervenir en un intento de robo ocurrido en las inmediaciones de Boulevard Sarmiento y calle Larrea. El episodio derivó en una persecución por el interior de un conflictivo complejo habitacional y terminó con el agresor tras las rejas bajo el sistema de Flagrancia.

Todo comenzó cuando el cabo primero Héctor Escudero, quien se dirigió a cumplir sus funciones en la Motorizada N°2, sufrió una emboscada. Mientras circulaba en su bicicleta Venzo rodado 29, un joven lo interceptó de manera violenta. El sujeto, identificado posteriormente como Dante Jesús Muñoz Guiñez, de 21 años, exhibió un cuchillo y exigió la entrega del rodado y dinero en efectivo. El uniformado se resistió, se identificó como policía y frustró el arrebato, lo que provocó la huida del malviviente hacia el interior del Barrio La Estación.

Muñoz Guiñez buscó refugio en los domicilios lindantes, pero su escape resultó breve. Efectivos de la Motorizada que realizaron recorridas de prevención por la zona detectaron al sospechoso cuando salió de una vivienda por calle Quiroga. El delincuente ignoró la voz de alto e ingresó nuevamente a una propiedad. En el patio de la casa 14, el personal policial logró darle alcance, pero el sujeto reaccionó con una agresividad desmedida.

En medio del forcejeo, Muñoz Guiñez extrajo el arma blanca y lanzó varios puntazos contra el sargento Adrián Atencio. El ataque dañó la garibaldina del uniforme y provocó una herida punzante en la zona abdominal del efectivo. Ante la gravedad de la situación, el personal solicitó apoyo urgente al Halcón 60 del Comando Radioeléctrico Sur. La aprehensión se concretó bajo una lluvia de elementos contundentes que arrojaron los vecinos desde distintos sectores del barrio, lo que obligó a un rápido traslado de los efectivos y el detenido hacia la base operativa para resguardar su integridad física.

Finalmente, el ayudante fiscal Mario Quiroga se presentó en la sede policial y vinculó formalmente a Muñoz Guiñez al legajo 50/26. El joven quedó imputado por robo en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y lesiones, bajo la órbita de los tribunales de Flagrancia. El sargento herido recibió asistencia médica y se encontró fuera de peligro, mientras que el cuchillo utilizado en el ataque quedó secuestrado como prueba fundamental de la causa.