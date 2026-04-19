El Gobierno nacional decidió avanzar con el tratamiento de la denominada Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, conocida como “Hojarasca”, y ya puso en marcha el cronograma legislativo para intentar obtener la media sanción en la Cámara de Diputados antes del cierre de la semana.

El primer paso será este martes 21 de abril, cuando se reúna un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Allí se comenzará a discutir formalmente el proyecto impulsado por el oficialismo, que apunta a eliminar normativas consideradas desactualizadas o sin aplicación efectiva en el actual marco jurídico.

La reunión contará con la exposición de funcionarios clave del Ejecutivo nacional, entre ellos el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Matías Fariña, y el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. Ambos serán los encargados de defender los alcances de la iniciativa y responder consultas de los legisladores.

Una vez finalizadas las exposiciones, las autoridades del plenario buscarán avanzar con la firma del dictamen, paso indispensable para habilitar el tratamiento en el recinto. En ese sentido, el oficialismo ya trabaja en garantizar los consensos necesarios para avanzar sin sobresaltos en la etapa siguiente.

La estrategia legislativa de La Libertad Avanza contempla solicitar una sesión especial para el miércoles 22 de abril, con el objetivo de debatir el proyecto en el recinto en una jornada que se prevé extensa. Al igual que ocurrió con otros temas impulsados recientemente por el Gobierno, la sesión tendría carácter monotemático, centrada exclusivamente en esta iniciativa.

El proyecto fue elaborado por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y forma parte del paquete de reformas orientadas a simplificar el marco normativo vigente. La propuesta ya había sido presentada en octubre de 2024, aunque en aquel momento no logró avanzar en su tratamiento parlamentario.

Ahora, con un escenario político distinto, el oficialismo apuesta a imprimirle mayor dinamismo al debate y lograr una rápida aprobación en Diputados. Sin embargo, se espera que el tratamiento incluya un análisis artículo por artículo, lo que podría extender la duración de la sesión.

La llamada Ley Hojarasca busca convertirse en una de las herramientas centrales del Gobierno para avanzar en su agenda de desregulación, en un contexto donde la simplificación normativa aparece como uno de los ejes prioritarios de la gestión.