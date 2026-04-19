Nicole Neumann y la confesión sobre su marido: “Me corre un frío por el cuerpo”

Nicole Neumann participó del programa Almorzando con Juana donde se sinceró sobre los miedos que le genera la profesión de Manu Urcera. La modelo transita un gran presente profesional mientras cría a su hijo Cruz, pero admitió sentir inquietud al acompañar a su esposo a las carreras en diferentes provincias.

Ante la consulta de Juana Viale sobre los peligros del automovilismo, la invitada señaló que al principio me daba más miedo, pero ahora me acostumbré, me di cuenta que lo tiene controlado. La presentadora, que recientemente fue lapidaria con Fabián Cubero y Mica Viciconte por el escándalo con sus hijas, agregó que es bueno en lo que hace y entonces me relajé.

Durante la charla, Neumann recordó que su mayor preocupación surgía durante los días de clima inestable. Según relató la modelo, me daba más miedo cuando llovía porque pensaba en la velocidad y en que se iba a patinar, pero después fui viendo que él maneja mucho mejor con lluvia.

A pesar de su tranquilidad actual, reconoció que todavía experimenta sensaciones fuertes al observar las maniobras más arriesgadas. Al respecto, la rubia confesó que obviamente que hay curvas que si las estoy mirando me corre un frío por el cuerpo, pero confío mucho en él.

Consultada sobre la posibilidad de acompañar a su marido como copiloto, la modelo aclaró que no, porque no tienen más asiento al lado. Sin embargo, recordó una experiencia previa con otro corredor años antes donde no la pasó bien.

Sobre aquel momento, explicó que no sé si lo volvería a hacer, iba a los gritos. En este contexto, su hermana Gege Neumann intervino para defenderla en la polémica con su exmarido, ratificando el buen vínculo que mantienen. Finalmente, Neumann destacó que la meditación me ayudó mucho para superar los escándalos mediáticos.