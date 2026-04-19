Coudet, tras perder el Superclásico: “Hay que trabajar más”

El entrenador de River Plate, Eduardo Coudet, realizó un análisis del equipo tras la derrota ante Boca Juniors en el Superclásico. El DT se mostró autocrítico y apuntó a la necesidad de mejorar en distintos aspectos del juego.

En su primera evaluación, describió el encuentro como un partido cerrado, con poco juego de ambos lados. Señaló que el equipo tuvo dificultades tras la salida de un jugador en el inicio y reconoció que hubo errores, aunque también situaciones para empatar. “Tenemos que seguir trabajando. Perdimos el partido que no queríamos perder”, expresó.

Coudet también hizo referencia al desarrollo táctico y a la falta de profundidad ofensiva. Indicó que, si bien el equipo logró sostener una estructura corta y ordenada, necesita ser más directo y generar más situaciones de gol. En ese sentido, remarcó que el rendimiento colectivo aún no alcanza el nivel que busca.

Sobre las decisiones arbitrales, evitó profundizar en la polémica, aunque mencionó acciones puntuales relacionadas con jugadas de penal. Aclaró que, más allá de esas situaciones, la responsabilidad por el resultado es propia y no de los futbolistas.

El técnico también habló sobre el recambio dentro del plantel y la presencia de jugadores jóvenes. Explicó que, en algunos momentos, el equipo debió afrontar el partido con varios futbolistas de corta edad, y sostuvo que la responsabilidad recae en el cuerpo técnico.

En el cierre, Coudet hizo foco en lo anímico tras la derrota. Reconoció el impacto que genera perder un clásico y planteó la necesidad de asimilar el golpe y seguir adelante. “Hay que apretar los dientes, trabajar y mejorar para lo que viene”, afirmó.