Leandro Paredes fue una de las figuras en la victoria de Boca Juniors ante River Plate en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El volante convirtió el único gol del partido, de penal, y luego analizó el resultado.

“Lo importante era ganar. Vinimos a esta cancha a ganarlo y lo hicimos de la mejor manera”, expresó tras el encuentro, en declaraciones televisivas. El mediocampista también destacó el rendimiento colectivo: “Estoy muy contento y orgulloso de este grupo, que poco a poco se está convirtiendo en un equipo que juega bien y que sabe sufrir”.

El capitán del equipo debió salir reemplazado a los 27 minutos del segundo tiempo, lo que generó preocupación. En su lugar ingresó Ander Herrera, quien tomó la cinta para el tramo final del partido.

Tras el encuentro, Paredes explicó el motivo de su salida. “Sentí una molestia en el isquiotibial a los 20 del primer tiempo. Aguanté lo más que pude. Tengo la suerte de tener compañeros que lo dan todo por esta camiseta”, señaló.

Además, hizo referencia a las condiciones del campo de juego y al desarrollo del partido. “Sabíamos que se iba a jugar poco por todo lo que se había hablado. La cancha no estaba de la mejor manera. Se ganó y se sigue en una seguidilla”, indicó.

Con este resultado, Boca se quedó con el Superclásico en condición de visitante y sumó tres puntos en el torneo.