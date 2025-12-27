La dirigencia de Boca Juniors estaría negociando con un posible nuevo director técnico para hacerse cargo del plantel en la próxima temporada, según indicios y versiones que circulan en ambientes deportivos, aunque desde el club no confirmaron la continuidad ni la salida de Claudio Úbeda como entrenador.

Este “rumor bomba” toma fuerza en medio del receso del fútbol argentino y de una etapa clave para definir el proyecto futbolístico de 2026, con Boca buscando consolidar un equipo competitivo tanto en el ámbito local como en torneos internacionales.

Hasta el momento, Úbeda sigue vinculado al club como entrenador y, según fuentes cercanas a la Comisión Directiva, no hubo una comunicación oficial que anuncie su desvinculación, aunque la posibilidad de una negociación con otro director técnico genera incertidumbre entre los hinchas y plantea interrogantes sobre el rumbo del proyecto.

En caso de avanzar con un nuevo entrenador, Boca analizaría propuestas que incluyan perfil táctico, experiencia previa en clubes grandes y capacidad de gestionar un plantel con figuras destacadas, aspectos que suelen pesar en las decisiones de los altos mandos del fútbol.

Para los analistas deportivos, mantener o cambiar de técnico en esta etapa es fundamental para la planificación de fichajes, sistema de juego y objetivos deportivos de la institución, especialmente con una afición exigente y expectativas altas de títulos.

La dirigencia aún no emitió comunicado oficial sobre la situación de Claudio Úbeda o la posible llegada de otro entrenador, por lo que los rumores continuarán alimentando la conversación en hinchas y medios especializados en las próximas semanas.