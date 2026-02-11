El próximo 14 de febrero, en el marco del Día de los Enamorados, llega a San Juan una propuesta que invita a vivir el encuentro de pareja desde una perspectiva diferente. Se trata de Inspira a Dos, una experiencia inmersiva y sensorial diseñada para reconectar a través de los sentidos, en un ambiente íntimo, sofisticado y cuidadosamente curado.

La cita será a las 20:30 horas en Ideo Espacios, con cupo exclusivo y reserva anticipada. Lejos del clásico ritual de cena tradicional, Inspira a Dos propone un recorrido por etapas donde el vino, la gastronomía, los aromas, la música y la luz dialogan en perfecta armonía para favorecer la presencia plena y el disfrute compartido.

Un recorrido en cuatro movimientos

La experiencia se estructura en torno a cuatro momentos conceptuales. El primero, Conexión, recibe a las parejas con música clásica en vivo y una degustación de vinos de la bodega Merced del Estero, acompañada por una picada de quesos nobles y fiambres artesanales. Sabores honestos que abren el paladar y preparan el cuerpo para lo que sigue.

Luego llega Encuentros, el corazón de la velada. Sobre pan artesanal con un sutil toque de oliva, se presentan tres brusquetas que exploran contrastes y texturas: Deseo, con hummus sedoso y gírgolas salteadas; Pasión, con queso azul, peras frescas, nueces y miel; y Atracción, una equilibrada combinación de queso crema, brotes de rúcula y jamón crudo. Cada bocado está pensado como un estímulo sensorial y emocional.

El cierre, Tentación, llega con frutillas frescas bañadas en chocolate amargo al 70%, realzadas con sal marina y pimienta rosa: un final sutil e intenso, que permanece en la memoria.

Aromas, velas y música en vivo

A lo largo del recorrido, la música clásica en vivo acompaña cada instante, para luego dar paso a una cata de aromas y una actividad participativa: el armado de una vela aromática en pareja. Todo el entorno ha sido concebido desde la neuro arquitectura de interiores para favorecer la calma, la intimidad y la conexión.

Dos profesionales, una visión compartida

Inspira a Dos es una creación conjunta de Bettina Lucero, diseñadora industrial especializada en neuro arquitectura de interiores, y Noelis Sol Zamora, licenciada en Turismo con especialización en eno-gastroturismo. Juntas combinan conocimiento técnico, sensibilidad estética y enfoque neuro-sensorial para dar forma a una propuesta innovadora que transforma el encuentro en una vivencia profundamente memorable.

Más que una cena o una actividad, Inspira a Dos se presenta como una pausa consciente en un tiempo marcado por la inmediatez. Una invitación a sentir, a estar presentes y a redescubrir el valor de compartir desde los sentidos.

Datos clave