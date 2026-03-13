Boca Juniors recibió la primera aprobación formal para avanzar con su proyecto de ampliación de la Bombonera, una de las obras más esperadas por los hinchas del club. La empresa Ferrosur, concesionaria del ferrocarril que pasa detrás del estadio, dio el visto bueno inicial al plan presentado por la dirigencia.

La autorización es clave porque parte de la obra prevé la construcción de cuatro torres estructurales del lado de las vías del tren. Estas estructuras incluirán escaleras y ascensores y estarán conectadas mediante pasarelas aéreas con las tribunas superiores del estadio.

Según el proyecto impulsado por la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme, la remodelación permitirá ampliar de forma progresiva la capacidad del estadio, que actualmente ronda los 57.000 espectadores. El objetivo final es acercarse a los 80.000 lugares, lo que convertiría a la Bombonera en uno de los estadios más grandes del país.

La iniciativa también contempla la construcción de una nueva bandeja, mejoras en los accesos y la incorporación de ascensores y nuevas áreas para el público. Estas reformas buscan modernizar el estadio sin perder su estructura histórica ni la localía del equipo durante las obras.

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A pesar de este avance, el proyecto todavía necesita otras autorizaciones antes de comenzar las obras principales. Entre ellas se encuentra el aval de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y posteriormente los permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En el club confían en que, si los trámites continúan avanzando, las obras podrían iniciarse durante 2026. De concretarse, sería una de las transformaciones más importantes en la historia del estadio ubicado en el barrio de La Boca.