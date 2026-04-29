La Municipalidad de Santa Lucía abrió las inscripciones para un nuevo curso de programación, robótica e impresión 3D destinado a jóvenes del departamento.

La propuesta fue anunciada a través de las redes oficiales del municipio y forma parte de las actividades impulsadas por el área de Juventud de Santa Lucía.

Según se informó, las inscripciones estarán habilitadas hasta el próximo 2 de mayo y se realizan de manera online mediante un formulario.

La capacitación apunta a brindar herramientas vinculadas a la tecnología y la innovación, con contenidos relacionados a programación, robótica y manejo de impresión 3D.

Desde el municipio indicaron que el objetivo es acercar nuevas oportunidades de formación a jóvenes interesados en el desarrollo tecnológico y las habilidades digitales.

La convocatoria se difundió bajo el lema “Inscripciones abiertas” y está orientada principalmente a quienes buscan capacitarse en áreas con creciente demanda laboral y educativa.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Santa Lucía y del espacio Juventud Santa Lucía.