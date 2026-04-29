El Gobierno nacional mostró conformidad con la presentación que realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su informe de gestión en la Cámara de Diputados y calificó su discurso como “sólido”.

La exposición se produjo en medio de cuestionamientos e investigaciones judiciales vinculadas a la situación patrimonial del funcionario, aunque en el oficialismo buscaron enfocarse en el balance de gestión presentado ante el Congreso.

El presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y gran parte del Gabinete nacional estuvieron presentes en los palcos del recinto legislativo para respaldar al jefe de Gabinete durante la jornada.

Fuentes del entorno presidencial señalaron que el discurso fue “muy bien estructurado” y destacaron el repaso realizado sobre la gestión del Gobierno nacional.

Según trascendió, en la Casa Rosada consideraron importante reforzar la comunicación de las medidas impulsadas por el oficialismo desde diciembre de 2023.

La exposición de Adorni tuvo una duración aproximada de una hora y estuvo basada en un documento de 33 páginas elaborado junto a su equipo de trabajo.

Durante la presentación, el funcionario repasó distintas variables económicas y defendió las políticas implementadas por el Gobierno nacional. Además, dedicó un tramo del discurso a responder cuestionamientos sobre su situación personal.

En el recinto hubo aplausos y cánticos de apoyo desde la bancada de La Libertad Avanza, mientras que la oposición mantuvo intervenciones aisladas y algunos cruces verbales.

Entre los funcionarios presentes estuvieron Luis Caputo, Sandra Pettovello, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Mario Lugones y Juan Bautista Mahiques, entre otros integrantes del Gabinete.

Antes de llegar al Congreso, Milei y sus ministros se reunieron en Casa Rosada y luego se trasladaron juntos al Palacio Legislativo.

Durante el ingreso al recinto, el Presidente protagonizó un nuevo cruce con periodistas que aguardaban en el lugar. “Chorros y corruptos son ustedes”, expresó mientras caminaba hacia los palcos del Congreso.

El oficialismo busca ahora dejar atrás la tensión política generada por las denuncias e investigaciones judiciales y concentrarse en la agenda de gestión y económica del Gobierno nacional.