A un mes del tiroteo ocurrido en la Escuela Normal N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, en Santa Fe, el adolescente de 15 años acusado de matar a un compañero y herir a otros estudiantes podría retomar sus estudios en las próximas semanas.

El hecho ocurrió el 30 de marzo, antes del izamiento de la bandera. Según la investigación, el joven ingresó armado con una escopeta de caza calibre 12/70, fue hasta un baño del establecimiento y luego abrió fuego contra otros alumnos.

Ian Cabrera, de 13 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza. Además, otros estudiantes sufrieron heridas por perdigones y golpes provocados durante la estampida generada tras el ataque.

De acuerdo con la información judicial, el adolescente permanece alojado en una institución especializada de la capital santafesina. La Justicia lo declaró inimputable debido a su edad, ya que la ley que reduce la edad de imputabilidad a 14 años todavía no entró en vigencia.

Mientras continúa bajo restricciones a su libertad ambulatoria, los profesionales que lo asisten analizan la posibilidad de que vuelva a estudiar antes de mitad de año.

Según trascendió, el joven cursaba tercer año y podría continuar sus estudios de manera virtual en una Escuela de Enseñanza Media para Adultos (Eempa), posiblemente desde junio o julio.

La defensa del adolescente confirmó que el joven atraviesa un período de adaptación y seguimiento permanente. Actualmente comparte alojamiento con otros dos menores y es evaluado semanalmente por psiquiatras, además de recibir asistencia psicológica constante.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que los informes elaborados por los profesionales señalan una evolución favorable en el tratamiento que recibe el adolescente.

El ataque ocurrido en San Cristóbal generó un fuerte impacto en toda la comunidad educativa. Durante las semanas posteriores al hecho se realizaron jornadas de convivencia y contención para estudiantes, docentes y familias de la Escuela Mariano Moreno.

La tragedia también derivó en una ola de amenazas de ataques armados en establecimientos educativos de Santa Fe. Según datos oficiales, se registraron amenazas en cerca de 150 escuelas de la provincia.

Ante esa situación, el gobierno santafesino anunció sanciones económicas para las familias de alumnos involucrados en amenazas falsas. Ya hubo notificaciones oficiales a padres que deberán afrontar costos millonarios por los operativos desplegados.

En paralelo, la Justicia también analiza la situación de otro adolescente de 16 años, acusado como partícipe secundario del ataque ocurrido en la escuela de San Cristóbal. El joven permanece detenido mientras su defensa pidió la excarcelación.