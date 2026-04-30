Política > El 5 de mayo
Españoles radicados en San Juan elegirán nuevos representantes del CRE
POR REDACCIÓN
La comunidad española de San Juan, Mendoza y San Luis participará el próximo 5 de mayo de las elecciones del Consejo de Residentes Españoles (CRE), un organismo que representa a los ciudadanos españoles en el exterior ante el Gobierno de España y los consulados.
La votación permitirá elegir a los representantes que integrarán el CRE en la región de Cuyo, con el objetivo de fortalecer la participación de la comunidad y canalizar distintas demandas ante las autoridades consulares.
Desde la organización destacaron que el CRE cumple un rol importante en temas vinculados a trámites, servicios, programas y representación institucional de los españoles residentes fuera de su país.
Cuándo y dónde se vota
Las elecciones se desarrollarán el 5 de mayo entre las 10 y las 17 horas.
En San Juan habrá dos puntos habilitados para emitir el voto: Casa España (Rivadavia este 32, Capital) y el Centro Valenciano (General Acha sur 2664, Villa Krause).
Podrán participar españoles mayores de edad que tengan registro matricular realizado antes de diciembre de 2025. Además, deberán presentar DNI argentino o pasaporte español.
Quiénes se candidatean
Una de las listas que competirá en la elección es “Españoles Unidos de San Juan”.
La nómina de candidatos titulares está integrada por:
- Pedro Vidal Mayor
- José Antonio Vidal Illanes
- Joaquín Salvador Gisbert Soliveres
- Adriana Mónica Illanes Fullana
- José Antonio García
- Susana Elizabeth Caldentey Marzol
- Myriam Susana López Pastor
- Ana Victoria Vidal Illanes
- Nancy Viviana Sanmartino Morales
- Daiana Gisel Masanet Muñoz
- Marcela Isabel Fernández Colpas
En tanto, como suplentes figuran Milagros Teresa Soliveres Salva, Rubén Mut, Ismael Soliveres y María Emilia Vidal Illanes.
Las autoridades electas serán las encargadas de representar a la comunidad española ante el Consulado General de España y otros organismos oficiales vinculados a la colectividad.