La comunidad española de San Juan, Mendoza y San Luis participará el próximo 5 de mayo de las elecciones del Consejo de Residentes Españoles (CRE), un organismo que representa a los ciudadanos españoles en el exterior ante el Gobierno de España y los consulados.

La votación permitirá elegir a los representantes que integrarán el CRE en la región de Cuyo, con el objetivo de fortalecer la participación de la comunidad y canalizar distintas demandas ante las autoridades consulares.

Desde la organización destacaron que el CRE cumple un rol importante en temas vinculados a trámites, servicios, programas y representación institucional de los españoles residentes fuera de su país.

Cuándo y dónde se vota

Las elecciones se desarrollarán el 5 de mayo entre las 10 y las 17 horas.

En San Juan habrá dos puntos habilitados para emitir el voto: Casa España (Rivadavia este 32, Capital) y el Centro Valenciano (General Acha sur 2664, Villa Krause).

Podrán participar españoles mayores de edad que tengan registro matricular realizado antes de diciembre de 2025. Además, deberán presentar DNI argentino o pasaporte español.

Quiénes se candidatean

Una de las listas que competirá en la elección es “Españoles Unidos de San Juan”.

La nómina de candidatos titulares está integrada por:

Pedro Vidal Mayor

José Antonio Vidal Illanes

Joaquín Salvador Gisbert Soliveres

Adriana Mónica Illanes Fullana

José Antonio García

Susana Elizabeth Caldentey Marzol

Myriam Susana López Pastor

Ana Victoria Vidal Illanes

Nancy Viviana Sanmartino Morales

Daiana Gisel Masanet Muñoz

Marcela Isabel Fernández Colpas

En tanto, como suplentes figuran Milagros Teresa Soliveres Salva, Rubén Mut, Ismael Soliveres y María Emilia Vidal Illanes.

Las autoridades electas serán las encargadas de representar a la comunidad española ante el Consulado General de España y otros organismos oficiales vinculados a la colectividad.