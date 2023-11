Jorge Armendáriz secretario de Tránsito y Transporte de San Juan confirmó que el precio del boleto de colectivos no va a subir al menos en lo que queda de la gestión del saliente gobernador Sergio Uñac. Con esta definición, ahora resta saber qué pasará durante la presidencia del mandatario Javier Milei.

"Quedan diez días hábiles de gestión, ya hemos resuelto que durante este tiempo no se aumentará el precio del boleto de colectivos", con esta frase Jorge Armendáriz confirmó que el precio del boleto seguirá así al menos hasta el 10 de diciembre, día en el que se produce el cambio de gobierno.

Desde hace meses se viene debatiendo si aumentará o no el precio del boleto de colectivos en San Juan. Hace unos días el ministro de Gobierno Alberto Hensel, reconoció que lo "más fácil" era aumentar el precio del boleto, pero agregó que estaban haciendo lo posible para evitar el aumento y agregó que seguían con las gestiones ante la Nación para lograr que aumenten los subsidios.

Tras la confirmación de que el uñaquismo no aumentaría el boleto, ahora resta esperar que asuma la gobernación Marcelo Orrego y luego de que sus funcionarios comiencen a hacerse cargo de las carteras de gobierno, podría comenzar un nuevo periodo de negociaciones para, finalmente, fijar el nuevo precio del boleto.

El último aumento del boleto comenzó a regir el 2 de enero y elevó el precio a $60 para el viaje interurbano. Ese incremento fue del 11% y formó parte de un incremento acordado en octubre del año pasado. Al momento de definir esta suba, las partes acordaron que sobre el final del primer semestre del año se iban a reunir para hablar de una actualización de precios.

El boleto escolar quedó en $20 y el viaje para docentes vale $30. Para viajar Albardón se necesitan $83,90, a Pocito $97,75, Angaco $126,67, San Martín $145,56, Caucete $151,12; el viaje a 9 de Julio cuesta $159,45, a Zonda $160; para Sarmiento $200, el boleto a Ullum vale $222,24 y el precio del viaja a 25 de Mayo es de $256,68.

Qué pasará con Milei

"Que los colectivos compitan entre ellos", con esta frase el diputado electo por La Libertad Avanza (LLA), Alberto Benegas Lynch, explicó qué política piensa implementar el presidente Milei con relación al sistema de transporte en la Argentina.

En diálogo con Guadalupe Vázquez en Radio Neura, Benegas Lynch aseguró que se hará una modificación en el sistema de subsidios, que "estará a favor de la demanda y no de la oferta”. “El subsidio no tiene que asistir a las empresas sino al consumidor. Y en aquellos rubros donde no se pueda ejecutar un sistema similar, se llevará a cabo una recalibración económica financiera para que a esas empresas les cierre el negocio”, explicó Benegas Lynch.

Luego, el legislador electo ahondó en explicar cómo se aplicaría esta política en el transporte público. "Todos sabemos que hay distintas líneas que hacen rutas parecidas. Entonces, vos vas a poder elegir cuál tomar. Cada una de ellas competirá con servicios diferenciales como aire acondicionados, música funcional o algún commodity que pueda beneficiar al cliente. Eso abrirá la competencia”.

Será una "tarifa abierta" para que "la gente elija", insistió Benegas Lynch, porque "no se puede subsidiar al infinito a alguien, porque le estás creando el incentivo para que consuma más y esté más desaprensivo con ese asunto", señaló.

"Entonces, primero tenés que fortalecer al sector privado para que sea capaz de recibir a ese capital humano, que hoy está desatendido y desaprovechado", subrayó el libertario y aseguró que esta será una de las medidas prioritarias cuando asuma Javier Milei, el próximo 10 de diciembre.