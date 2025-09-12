La defensa de Jair Bolsonaro anunció este jueves por la noche que apelará la condena a 27 años y tres meses de prisión impuesta por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que lo declaró culpable de encabezar un complot golpista para mantenerse en el poder tras su derrota electoral de 2022. Los abogados Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno confirmaron que agotarán todas las instancias judiciales y no descartan acudir a foros internacionales.

En un comunicado, los letrados señalaron que la resolución resulta “inaceptable” y afirmaron su “profundo desacuerdo e indignación” con el fallo, que calificaron de “absurdamente excesivo y desproporcionado”. La Sala Primera del STF dictó la condena con una votación de cuatro jueces a favor y uno en contra, argumentando que Bolsonaro impulsó una estrategia para desconocer los resultados electorales y estimular acciones contra la institucionalidad democrática.

El tribunal responsabilizó al ex mandatario por el clima que derivó en la invasión y vandalización de los edificios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Brasilia el 8 de enero de 2023, un episodio que conmovió al país y abrió múltiples procesos judiciales. La sentencia sostiene que Bolsonaro pretendió burlar la decisión electoral y continuar en el poder, en abierta violación a la Constitución.

La defensa, en tanto, negó cualquier participación del ex presidente en los hechos y cuestionó las condiciones del proceso. “Jair Bolsonaro no atentó contra la democracia y nunca participó de ningún plan ni de la intentona golpista”, indicaron sus abogados, quienes además denunciaron que no tuvieron el tiempo suficiente para analizar y rebatir las pruebas presentadas en su contra.

Bolsonaro, de 70 años, podría solicitar el cumplimiento de la pena en régimen domiciliario debido a su estado de salud. Actualmente ya se encuentra bajo arresto domiciliario por incumplimiento de medidas cautelares en otro caso judicial.

El ex presidente brasileño enfrenta así una condena sin precedentes en la historia política reciente del país. Su estrategia judicial apunta a revertir el fallo en instancias superiores o ante organismos internacionales, con la expectativa de obtener una revisión integral del proceso.

(Fuente: EFE)