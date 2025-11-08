Quiso robarle a una mujer y fue detenido por un grupo de deliverys

Un violento intento de robo ocurrió este viernes por la noche en la zona de Concepción, cerca de las 22 horas. En el incidente, dos hombres atacaron a una mujer con la intención de sustraerle su teléfono celular.

Según los testigos del hecho, los delincuentes circulaban en una motocicleta Honda Titán negra y, antes de este ataque, ya habían protagonizado otros arrebatos en la misma zona.

Tras observar la situación, varios deliverys (repartidores) advirtieron el asalto y comenzaron a seguirlos. La persecución continuó hasta que los asaltantes intentaron atacar a otra mujer, momento en el que uno de los repartidores logró interceptarlos.

En medio de un forcejeo, los deliverys consiguieron reducir a uno de los delincuentes, mientras que su cómplice logró escapar del lugar.

El sospechoso detenido fue identificado y fue señalado directamente por la víctima del primer asalto. Las fuentes indicaron que en el lugar se vivieron momentos de tensión, ya que el hombre fue golpeado antes de ser detenido.