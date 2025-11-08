Que Wanda Nara tiene un carácter picante no es novedad, y esta vez volvió a dar que hablar. En medio del escándalo generado por la renuncia de Valu Cervantes a MasterChef Celebrity, la conductora del reality encendió la polémica al darle "me gusta" a un posteo que criticaba la decisión de la modelo y pareja de Enzo Fernández de abandonar el certamen.

Según trascendió, la decisión de Valentina de irse del programa fue a pedido de su pareja, el futbolista Enzo Fernández, para regresar a Inglaterra junto a sus hijos, Olivia y Benjamín, y reunirse con él. Esta salida generó especulaciones sobre si el tenso vínculo con Wanda influyó en su decisión.

Las tensiones entre ambas se habrían notado durante las emisiones de MasterChef, ya que se rumoraba que la relación entre ellas no fue la mejor. Incluso, los rumores apuntan a que, tras separarse de Mauro Icardi, la empresaria habría tenido un breve intercambio de mensajes con Enzo Fernández, algo que no habría sido bien visto por la familia del jugador.

Frente a las cámaras, en uno de los últimos programas, Nara intentó aclarar los rumores sobre ella y el marido de Cervantes, indicando: “Y aprovecho para aclarar las pavadas que dicen de mí con tu marido: son falsas. Me gusta ser clara, son inventos. Bienvenida a la fama”. Cervantes le respondió con un tono cortante y sin perder la calma: “Tranquila, Wanda, no pasa nada… Sí, yo ya lo aclaré. No sé por qué salen esas cosas”.

La controversia creció cuando la psicóloga Florencia Rodríguez publicó una reflexión en Instagram que decía: “Si tu pareja te pide que renuncies a tus sueños, ahí no es…”.