En el mundo de las celebridades, los gestos hablan tanto como las palabras. Wanda Nara, quien a lo largo de los años construyó una imagen fuerte, audaz y siempre un paso adelante, volvió a ser protagonista tras un gesto de La China Suárez que no pasó desapercibido.

En las últimas horas, Suárez volvió a aparecer en escena porque copió una de las fotos más recordadas de Wanda: aquella en la que besa un cartel de Mauro Icardi durante su época en el Inter de Milán. La foto original fue tomada hace años, en los comienzos del romance entre Wanda y Mauro, y se convirtió en un símbolo de su historia de amor. Esta postal, en la que Wanda aparecía sonriente, besando la foto de su pareja con orgullo, quedó grabada en la memoria colectiva.

Días atrás, La China Suárez compartió en sus redes una imagen muy similar, posando frente a un cartel y replicando casi la misma pose. Como era de esperarse, las redes sociales hicieron el resto. Las comparaciones fueron automáticas, y los usuarios notaron el parecido, llenando las redes de críticas e ironías. Los comentarios señalaban que la actriz “ya no sabe qué más copiar”.

Entre memes, capturas y debates, el nombre de Wanda volvió a aparecer en escena. Fiel a su estilo, la empresaria no se quedó callada, respondiendo sin nombrar, con ironía y elegancia. Wanda Nara aseguró: “Todo lo que ella va a vivir, yo ya lo viví”. Esta sentencia suena a advertencia, pero también a una confirmación de su lugar indiscutido como referente del espectáculo y del marketing personal.