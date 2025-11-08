Maxi López volvió a referirse públicamente al conflicto que envuelve a Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijas. En una entrevista con Intrusos, el exjugador recordó una charla que tuvo con Icardi hace años, cuando el futbolista aún no era padre.

Maxi reveló la advertencia que le dio en ese momento: "Le dije que iba a entender todo lo que hacían con Wanda en relación a mis nenes cuando fuera padre, porque uno cuando no es padre no toma dimensión de esas cosas". Aseguró que mantuvo esta charla directa con Mauro antes de que Icardi fuera padre de las hijas de la empresaria.

Publicidad

Lejos del tono confrontativo que caracterizó otras etapas de su vida mediática, Maxi se mostró más reflexivo y buscó poner el foco en la familia. Explicó que con Wanda tienen hijos y que estarán vinculados toda la vida, aunque aclaró que no tiene "ningún vínculo" con Mauro.

Maxi se enfocó en lo que sí le interesa, que son sus hijos. Aseguró que le dijo a Wanda que le parece que está mal y que "Mauro tiene que ver a sus hijas". Añadió que sus hijos estaban presentes y que Valentino, su hijo, "le dijo lo mismo que yo" a Wanda. Maxi afirmó que este fue un consejo "desinteresado".

Publicidad

El exfutbolista empatizó desde su propia experiencia, señalando que "Ser padre no es fácil, y cuando estás en esta situación, menos". Por esta razón, se metió en la polémica de las menores y concluyó que "estaría bueno que se arreglen por sus hijas".