Milett Figueroa se refirió a las polémicas que atraviesa la familia Tinelli y fue contundente. En medio de las versiones que aseguran tensiones y diferencias dentro de la familia, la bailarina habló en Intrusos sobre cómo atraviesa su pareja este momento.

Con un tono medido, Figueroa destacó que el vínculo familiar de Marcelo Tinelli “sigue fuerte” y que todo “se está resolviendo con amor y en calma”. "Está todo solucionándose. Están conversando en familia".

Publicidad

Figueroa aclaró que prefiere no opinar al respecto, ya que lo siente como un tema muy sensible que no debe tocar, tanto por su amor hacia él como hacia la familia.

No obstante, remarcó el cariño que hay dentro de la familia de su novio: “Hay mucho amor, todo se está arreglando en la interna familiar y definitivamente siento que está compensando mucho. Es algo que pasa en todas las familias”. Aseguró que al principio ella estaba angustiada, pero que ahora Marcelo está "mucho más tranquilo".

Publicidad

Milett Figueroa también se refirió al vínculo de Tinelli con la hija que realizó la denuncia, señalando directamente a Juanita (Juana) Tinelli. La describió como “una chica con muchos sentimientos, muy sensible”, y enfatizó: “Tiene muy buenos sentimientos y nunca haría nada en contra de su papá”. De la misma manera, aseguró que Marcelo "es una persona que cuida mucho a sus hijos, los ama profundamente”.

Para cerrar, Figueroa resaltó que Marcelo Tinelli “es un papá excelente y un hombre maravilloso”. Reflexionó sobre la exposición mediática, indicando que todas las familias tienen problemas, pero la diferencia radica en que, al ser personas públicas, "todos se enteran de todo". Concluyó su intervención asegurando que “Hay unión en la familia, discusiones tienen todos, pero hay unión y mucho amor siempre. Cuando hay amor, la desunión no existe”.