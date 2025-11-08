La intensa relación de Cande Tinelli y Coti Sorokin estuvo marcada por altos y bajos, con idas y vueltas, hasta que finalmente se casaron. Sin embargo, el matrimonio duró apenas un año, y la pareja se divorció en mayo de este año.

Tiempo después de la separación, Cande Tinelli, la hija de Marcelo, contó que esta relación le había pesado demasiado, ya que había dejado todo de lado por seguir a su pareja y se había "olvidado de mí". Ella agregó que la convivencia había sido difícil, señalando que la sociedad actual tiene menos tolerancia y menos responsabilidad afectiva. Cande concluyó que casarse fue "algo apresurado", aunque aseguró que no se arrepiente.

Si bien ambos evitaron discutir públicamente los problemas de pareja, los allegados a ambas partes indicaban que las cosas habían terminado mal.

Recientemente, en un momento en que la familia Tinelli atraviesa una situación delicada, Coti asistió a un evento y fue consultado por el equipo de Intrusos sobre el tema. Coti evitó polemizar y dejó en claro que no iba a hacer comentarios sobre la situación familiar.

No obstante, el cantante confesó algo que nadie esperaba. Consultado sobre su vínculo con Cande, reveló: "Sí hablé con Cande porque con ella hablamos todos los días. Tenemos buena relación".