La historia de Leandro Nievas, un niño sanjuanino de 11 años oriundo de 25 de Mayo, representa la esperanza de muchas familias que aguardan un trasplante. Después de un año en lista de donantes, finalmente recibió un nuevo hígado y ahora se recupera en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires.

Su mamá, María Leguiza, contó a DIARIO HUARPE que todo comenzó en agosto del año pasado, cuando Leandro fue diagnosticado con hepatitis. “Primero lo atendieron en el hospital de Caucete y me dijeron que se iba a recuperar. Pero su salud empeoró, lo llevé al Hospital Rawson y luego lo derivaron al Garrahan, donde nos informaron que tenía cirrosis hepática”, relató.

En ese momento, los médicos del hospital porteño lo incorporaron a la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), en busca de un donante compatible. La familia aguardó durante un año, hasta que en septiembre pasado llegó la noticia tan esperada: había aparecido un órgano disponible. “Nos dijeron que el donante era un joven. No sabemos más detalles, pero gracias a ese ángel, mi hijo hoy tiene una nueva oportunidad”, contó María emocionada.

La familia en el Hospital Garrahan durante la recuperación de Leandro.

El trasplante fue exitoso y Leandro se encuentra en etapa de recuperación en Buenos Aires. Según indicó su mamá, los médicos le realizaron controles ambulatorios dos veces por semana y la evolución ha sido favorable. “Por ahora todo va bien. Leandro toma medicación inmunosupresora muy costosa”, explicó. Mientras tanto, la familia permanece hospedada en un hotel pagado por el Gobierno de San Juan, a la espera del alta definitiva para regresar a la provincia en diciembre.

Sin embargo, al volver a su vivienda, la familia enfrenta un nuevo desafío: acondicionar el hogar para Leandro. María contó que viven en una casa de adobe en Villa El Tango, ubicado en el departamento 25 de Mayo, y los médicos del Garrahan recomendaron que el pequeño debe habitar en una vivienda en condiciones adecuadas para evitar riesgos de infección. “Me dijeron que tiene que tener baño adentro y un ambiente limpio. Por eso pedimos una vivienda digna para que pueda recuperarse bien”, pidió María.

La madre explicó que ya presentaron documentación ante el municipio veinticinqueño y se inscribieron al sorteo que realizó el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), pero aún no obtuvieron respuesta. “Mi mamá fue a hablar con el intendente y dejamos todos los papeles. Cuando entregaron casas en el departamento también presentamos, pero nunca tuvimos novedades”, señaló.

En paralelo, la familia enfrenta dificultades económicas: María perdió su trabajo en un centro de salud de su localidad tras trasladarse a Buenos Aires para acompañar a su hijo, y su pareja, Mauro Nievas, actualmente tampoco tiene empleo.

Leandro continúa recuperándose y su familia mantiene la esperanza de poder regresar a San Juan con un hogar seguro. Una historia de lucha, espera y amor que refleja el valor de la vida y la importancia de la donación de órganos.