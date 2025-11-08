Durante las últimas horas, las redes sociales se convirtieron en el escenario de una seguidilla de movimientos que reavivaron el interés en la vida personal de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. Todo comenzó con la difusión de una foto de la actriz junto al trapero Seven Kayne, que generó rumores de un posible acercamiento sentimental. A las pocas horas, Vázquez compartió desde Nueva York la primera imagen junto a su nueva pareja, Dai Fernández.

Ante la ola de interpretaciones, Accardi se encargó de ponerle punto final a las versiones. En su cuenta de Instagram, la actriz compartió una publicación donde dejó en claro el verdadero motivo detrás de su vínculo con Seven Kayne.

La imagen que subió corresponde a la portada de "Tilf", una creación de microcine dirigida por la cineasta Agustina Navarro. Accardi protagoniza y codirige este proyecto junto a Navarro. En ese mismo proyecto, el trapero Seven Kayne participa como parte del equipo actoral, lo que confirma que su relación con la actriz es estrictamente profesional.