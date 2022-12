Pasadas las 20.30 de este lunes se produjo un incendio en una planta de procesamiento de grasa vacuna, la cual luego de ser derretida sería vendida a panaderías para la elaboración de sus productos. Bomberos de la Policía pertenecientes al Cuartel de Rawson se hicieron presentes en el lugar y controlaron el siniestro que se habría apoderado de una gran pileta donde es derretida la grasa y luego es preparada para su distribución según informaron las fuentes policiales.

El establecimiento funciona en un galpón en el fondo de una vivienda particular ubicada en calle San Miguel al 2055 (antes de Superiora) en Rawson. En el lugar no hubo que lamentar víctimas ni daños de consideración, solo el inconveniente en una válvula, según indicó su dueño, quien no fue nada amable para atender a un equipo de DIARIO HUARPE y no quiso dar mucha información de lo sucedido y del funcionamiento de su local.

El responsable del lugar sería Francisco Eduardo Vega quien al ser consultado sobre la legalidad del lugar respondió que si estaba habilitado, refutando además a la acusación de los vecinos que dijeron que el lugar no cuenta con habilitaciones y los olores que de allí se desprenden son insoportables.

Cuestionaron el modo de acopio del producto que llega de las carnicerías, el cual pasaría muchas horas a la intemperie generando moscas y favoreciendo la proliferación de roedores, según aseguraron.

Los bomberos realizarán un informe pericial para determinar las causas del foco ígneo y entre esas pericias estará la averiguación sobre si el lugar cuenta con protocolos de incendio, medidas de seguridad adecuadas y por supuesto los permisos y habilitaciones correspondientes de Bomberos y de Salud Pública.

El trabajo de control el fuego fue realizado por la primera dotación de bomberos del cuartel de Rawson a cargo del sargento Carlos Torres.