Un complejo operativo policial en el departamento de Angaco culminó este domingo con la detención de tres hombres que fueron sorprendidos mientras desvalijaban un vehículo de gran porte en una zona de difícil acceso. El hecho se produjo en la mina de cuarzo y cuarcita denominada "El Chatito", ubicada en la Quebrada Las Pirquitas, donde los delincuentes utilizaban gatos hidráulicos y herramientas pesadas para desarmar un camión canadiense de doble tracción.

La intervención fue posible gracias a que el dueño del lugar, Aníbal Calderón, no solo alertó al 911, sino que ofició de guía para los uniformados en el agreste terreno y aportó una prueba contundente: un video donde se ve a los sujetos en pleno ilícito. Para Calderón, el daño trasciende largamente lo económico, ya que el campamento y la maquinaria representan el legado de sus padres.

El robo fue captado por el dueño de la mina en Angaco. (Foto captura de video)

“Es el dolor, es la impotencia, es la bronca de que te saquen lo tuyo, yo tuve hasta mi madre trabajando ahí arriba cuando yo era niño”, expresó a DIARIO HUARPE el puestero con profunda angustia, recordando que la mina dejó de funcionar durante la pandemia, periodo en el que también perdió a su padre.

“Es algo que lo viví toda una vida, lo mamé; entonces da mucha bronca e impotencia”, agregó respecto al valor sentimental de las pertenencias heredadas.

El momento de la captura

El damnificado relató que se encontró con el robo de manera fortuita cuando subió a la mina para cumplir una promesa familiar. Al ver a los sujetos cargando partes de su camión en una camioneta Ford F-100, decidió bloquearles el camino con su propio vehículo. “Yo tengo un Jeep y le puse el vehículo en un lugar de difícil acceso. Ellos no podían pasar por ahí si yo no movía el mío”, detalló sobre cómo logró retenerlos hasta la llegada del personal de la Comisaría 20ma.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Eugenio Riveros (40), Adolfo Gabriel Vargas Saffe (43) e Iván Mauricio López (35), todos oriundos de Angaco. Según Calderón, los robos en la zona son recurrentes y sospecha que los delincuentes conocían bien sus movimientos. Respecto a uno de los implicados, señaló:

“Este hombre de apellido Saffe ya tiene causas penales por tenencia de armas y caza ilegal. Están acostumbrados a estar haciendo ese tipo de cosas” denunció el danmificado.

La pérdida material es millonaria, estimada por el dueño en más de $20.000.000, incluyendo cajas de transferencia, motores, cubiertas y el mobiliario completo de una casa de piedra que también fue destruida.

Actualmente, los tres hombres se encuentran alojados en los calabozos policiales bajo el sistema de Flagrancia, vinculados a una causa caratulada preliminarmente como tentativa de robo agravado. Mientras tanto, la familia Calderón espera que esta sea la última vez que deban enfrentar el despojo de sus cosas.

“El hacer público esto para mí es muy importante para que queden públicamente marcados. Considero que el nombre de una persona es lo único que uno tiene de más valor”, enfatizó Calderón, buscando que el "escrache" funcione como una sanción social ante lo que considera una falta de protección estatal en las zonas alejadas.