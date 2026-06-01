La causa por el crimen de Agostina Vega, ocurrido en la provincia de Córdoba, tuvo este lunes un avance judicial significativo con la imputación de Claudio Barrelier por el delito de femicidio, figura que prevé la pena de prisión perpetua.

Agostina Vega, de 14 años, había sido vista por última vez el 23 de mayo, cuando salió de su domicilio para encontrarse con un allegado de la familia. Seis días después, el 30 de mayo, fue hallada sin vida, lo que dio inicio a una investigación penal que continúa en curso.

La decisión de agravar la acusación fue adoptada en el marco de la causa impulsada por la Justicia de Córdoba y tras un pedido de la querella, representada por el abogado Carlos Nayi. En el expediente también fue aceptada la participación de los abuelos de la víctima como querellantes.

El único detenido hasta el momento es Claudio Barrelier, quien permanece imputado mientras la fiscalía avanza con la recolección y análisis de pruebas.

Los investigadores trabajan sobre pericias realizadas en la vivienda del acusado, su vehículo y dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos. El objetivo es reconstruir los últimos movimientos y comunicaciones previas y posteriores a la desaparición de la menor.

En paralelo, la fiscalía aguarda los resultados definitivos de la autopsia, que serán clave para determinar la causa de muerte, el momento del hecho y la posible existencia de violencia sexual.

Fuentes judiciales indicaron que la calificación podría volver a modificarse en función de los resultados periciales, ya que no se descartan agravantes como alevosía o premeditación.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia de Córdoba, con el foco puesto en la reconstrucción completa de lo ocurrido entre la desaparición y el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega.