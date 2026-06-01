El primer semestre del 2026 en San Juan presenta un panorama alarmante: entre enero y mayo se contabilizaron 43 víctimas fatales en siniestros viales. Esta cifra marca un incremento del 72% respecto a los 25 decesos registrados en igual periodo del año anterior. En diálogo con el programa "Te lo Tengo que Decir", de HUARPE TV, la criminalista y perito en accidentología vial, Micaela Carrizo, analizó la escalada de fatalidades y expuso la normalización de la violencia y la imprudencia en la vía pública.

Respecto a la situación local, Carrizo fue contundente: "Muchos creen que los accidentes son hechos inevitables, y no, la mayoría de los siniestros viales son hechos causados por el factor humano, es decir, que son hechos evitables". La perito advirtió que el escenario actual refleja una "terrible problemática de convivencia" donde la sociedad ha dejado de lado el respeto por las normas, priorizando una conducta de riesgo constante que incluye excesos de velocidad, uso de teléfono y maniobras peligrosas.

Para la especialista, el problema radica en la naturalización del peligro. "Hoy, la edad enmarca de los 17 años a más de 80 años. Ya no se enmarcan los siniestros viales por un rango etario de edades o de horarios o de zonas nada más, sino de la imprudencia que provoca el factor humano en esto", señaló. Según la especialista, la violencia física y verbal en la calle se ha vuelto cotidiana. "Se está normalizando la conducta de cualquier persona, sobre la violencia que está usando en la vía pública", enfatizó.

A su vez, la especialista destacó que la prevención requiere un cambio cultural más allá de la rigurosidad legal que existe. El enfoque utilitario para reducir esta siniestralidad pasa por retomar "acciones simples". Carrizo destacó que en mediciones diarias, de cada 10 vehículos, el 8% de los conductores están usando el teléfono. "Si nosotros empezamos a incluir acciones simples a la vía pública esto se puede mejorar porque antes decíamos nosotros bueno la parte del estado, la policía, instituciones privadas y públicas tienen que acompañarnos pero no pueden estar ellos con nosotros arriba de nuestro vehículo".

Carrizo aseguró que la problemática de los siniestros viales constituye una de las principales causas a nivel mundial, con ello van marcados también de la mano los suicidios, pero que posterior a esto nosotros lo teníamos como el principal, el número uno de los siniestros viales, inclusive la Organización Mundial de la Salud, él marcó la última estadística que a nivel mundial 1,19 millones de personas fallecen por siniestros viales", explicó.

La transición entre un 2025 de contención y un 2026 de desborde vial subraya la fragilidad de las estadísticas de tránsito. El aumento del 72% en las fatalidades, al comparar los primeros cinco meses de ambos años, no constituye un fenómeno aislado, sino que se inscribe en un escenario donde el incumplimiento de las normativas vigentes y el factor humano se posicionan como los ejes centrales de la problemática. El balance actual, desfavorable y creciente, ratifica la urgencia de un cambio cultural profundo, donde la responsabilidad individual y el respeto a la vida humana vuelvan a ser los pilares básicos de la convivencia en la vía pública.