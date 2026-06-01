La audiencia pública convocada para el próximo 3 de junio para debatir la ampliación del sistema eléctrico que abastecerá a los grandes proyectos mineros de San Juan quedó envuelta en un escenario de incertidumbre. A pocas horas de la discusión, el flamante Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) enfrenta renuncias, disputas internas y denuncias que golpean a parte de su estructura directiva.

El organismo surgió de la integración de las funciones que anteriormente desempeñaban el ENARGAS y el ENRE. Sin embargo, lejos de comenzar su funcionamiento en un clima de estabilidad, distintas fuentes describen enfrentamientos entre funcionarios por designaciones, salarios, estructuras de poder y condiciones de trabajo dentro de las nuevas oficinas del ente.

La situación adquirió mayor relevancia por las denuncias que involucran a algunos de los funcionarios que integran la conducción del organismo. Uno de los casos más mencionados es el de Fabián Marcelo Bello, actual gerente de Desempeño y Economía del área de gas, quien declaró en sus presentaciones patrimoniales inversiones en empresas energéticas sujetas a regulación estatal. Entre ellas figuran participaciones en Pampa Energía y Transportadora de Gas del Sur, compañías vinculadas al sector sobre el cual el organismo ejerce funciones de control y supervisión.

A esto se suma la situación de Eric Oscar Salomone Strunz, gerente de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales, quien fue objeto de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. El caso derivó en nuevas investigaciones luego de modificaciones en su declaración jurada y de la aparición de un crédito millonario bajo análisis.

En medio de ese contexto institucional, el 3 de junio está prevista una audiencia considerada estratégica para el futuro energético de San Juan. El encuentro analizará una propuesta impulsada por Vicuña para ampliar la capacidad de transporte eléctrico desde 132 kV hasta 500 kV, una infraestructura valuada en alrededor de US$500 millones y considerada fundamental para acompañar el desarrollo de los grandes emprendimientos mineros de la provincia.

La convocatoria fue habilitada tras diversos planteos realizados ante el organismo nacional, entre ellos uno presentado por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que solicitó abrir una instancia de debate antes de adoptar decisiones sobre una obra de fuerte impacto económico y productivo.

Uno de los puntos más sensibles de la discusión será la asignación de capacidad de transporte una vez ejecutada la ampliación. El debate incluye pedidos de prioridad de uso sobre una parte significativa de la energía disponible, un aspecto que podría definir condiciones para futuros proyectos mineros y de infraestructura.

Fuentes vinculadas al sector energético reconocieron sorpresa por la exposición pública de las denuncias y conflictos internos que atraviesan al organismo regulador. Si bien hasta el momento la audiencia continúa programada, admiten que el escenario permanece abierto debido a los intereses económicos involucrados y a la posibilidad de nuevas presentaciones judiciales relacionadas con las decisiones que puedan adoptarse sobre una de las obras energéticas más importantes para el futuro de la minería sanjuanina.