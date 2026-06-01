El testigo Julio César Silva era encargado del edificio de Juncal y Uruguay, donde vivió el matrimonio Kirchner. En 2018, había declarado que vio cómo ingresaban con bolsos y valijas al departamento, pero ahora aseguró que no fue así. Se trata de otro testigo que declara haber sido amenazado por el fallecido juez federal Claudio Bonadio.

En el seguimiento del juicio oral por la Causa Cuadernos, el encargado del edificio de Juncal y Uruguay declaró bajo juramento que se sintió presionado cuando declaró en 2018 ante el juez Claudio Bonadio y aseguró que no vio entrar bolsos y valijas como quedó consignado en el acta que firmó el fallecido juez que instruyó la causa.

Julio César Silva se presentó como testigo en los tribunales de Comodoro Py. Apenas unos minutos de audiencia habían pasado cuando le preguntaron por la vez que fue citado a declarar por el juez Claudio Bonadio, y recordó la amenaza de Bonadio al testigo:

“Me presenté, me preguntaron si era el encargado del edificio, que habían ido al kiosco de en frente del edificio de Juncal, que habían preguntado y ahí entraban bolsos (sic). Y me dijeron en una oportunidad, que fue lo que más incómodo me puso, que yo tenía dos hijas y que tenía que decir todo lo que me preguntara”.

“Me puse mal, porque yo fui como corresponde. Si la justicia llama, hay que ir”, respondió cuando el abogado José Ubeira le preguntó qué le generó que le hayan mencionado a sus hijas durante la declaración.

Uno de los abogados defensores le pidió que especifique quién les mencionó a sus hijas al momento de declarar y mencionó al fallecido Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli.

Durante la audiencia mostraron un fragmento del acta de esa declaración en la que el testigo dijo que el exsecretario presidencial Daniel Muñoz “venía con personas y he visto movimiento de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de quince días, pero no puedo precisar cuántas veces”.

“Ni leí lo que firmé”

Cuando le exhibieron ese fragmento, el encargado del edificio reconoció que esa fue la primera vez que declaró como testigo, pero marcó que su declaración fue distinta a la que quedó registrada en el acta. “firmé, pero no estaba de acuerdo con lo que… ni lo leí”, sostuvo.

Unos minutos después, aclaró: “En esa parte, eso yo no lo dije. Que venían con bolsos y valijas no dije. Dije que en una oportunidad Daniel Muñoz lo vi que ingresó al edificio como venía siempre, pero con bolsos y una valija”.

En el medio de la declaración, el testigo recordó también que fue testigo en el allanamiento que ordenó el juez Bonadio en agosto de 2018, en el quinto piso de Juncal y Uruguay. Dijo que estuvo 11 horas y media en el procedimiento y que a las 18.30 horas el comisario a cargo llamó al juez Bonadio para avisarle que “no había nada en el edificio”.

En ese momento, aseguró que pudo escuchar una voz a los gritos del otro lado del teléfono del efectivo policial, que le dijo: “Se van a quedar hasta mañana, hasta que encuentren algo”.

Aseguró, bajo juramento de decir verdad, que el que el autor de esa frase fue Bonadio, el juez a cargo de la instrucción de la causa Cuadernos. Cuando se cortó la comunicación, según el testigo, el efectivo policial bajó la orden al personal policial que tenía a cargo.

