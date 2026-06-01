El comercio de San Juan atraviesa una etapa de extrema complejidad. Según el último informe oficial de la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos, el sector minorista cerró el mes de mayo con una caída del 15% en unidades respecto al mismo mes de 2025. El deterioro de la rentabilidad es aún más profundo, alcanzando un 20% interanual, mientras que al comparar con el mes de abril, las ventas se retrajeron un 10% y las ganancias un 15%.

Marcelo Quiroga, referente de la institución, profundizó sobre estos números en diálogo con DIARIO HUARPE. "No estamos ajenos a la situación del país. El bolsillo está costando llegar no solamente a fin de mes, sino que está costando llegar hasta el 15". Esta realidad se explica por la llamada "doble pinza": la pérdida del poder adquisitivo, con un consumidor cada vez más endeudado, sumada al impacto directo de la suba de tarifas de servicios.

El consumidor prioriza "lo práctico"

La crisis modificó los hábitos de compra de los sanjuaninos. "La gente compra lo práctico, lo necesario. Si hay una zapatilla que puede estirar un mes más, la hace estirar", explicó Quiroga. Mientras el rubro de Muebles y Decoración encabeza la caída más abrupta, el único sector que logró sortear los números negativos es Farmacia y Perfumería, impulsado por el aumento de enfermedades estacionales.

La disparidad territorial también es un foco de preocupación: mientras los comercios de Capital mantienen una ocupación del 90%, el departamento de Rawson registra una situación crítica con el 80%, donde el cierre de comercios emblemáticos responde al peso de los alquileres y la presión fiscal.

El Mundial y el Día del Padre: el punto de inflexión

Desde la Cámara consideran que mayo fue un punto de inflexión y que junio debe marcar el inicio de la recuperación. La estrategia para lograrlo es ambiciosa y se apoya en el Día del Padre y el Mundial 2026 como las grandes apuestas para traccionar ventas. "Será un mes de eventos donde el aguinaldo será clave", anticipó Quiroga.

El referente de Comerciantes Unidos comentó que realizarán sorteos de cinco bicicletas para compras superiores a $30.000, en un acuerdo con el Municipio de Capital e Industria y Comercio. Además, se realizarán eventos artísticos y se mantendrá el financiamiento en cuotas. A su vez, destacó que habrá liquidación permanente para competir contra las plataformas internacionales. "Los locales mantendrán vidrieras en constante oferta", afirmó.

Para los comerciantes locales, este repunte es una necesidad imperiosa. "Es muy difícil que el comercio chico y mediano siga adelante sin este empuje", advirtió el dirigente, quien señaló que mientras las grandes cadenas tienen "espalda" para absorber los golpes, el pequeño comerciante sanjuanino vive una situación extrema. Con el acompañamiento de eventos, promociones y la fiebre mundialista, el sector busca evitar el cierre de locales y sostener el empleo en la provincia.