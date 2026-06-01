El ministro del Interior, Diego Santilli, cuestionó públicamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tras confirmarse su viaje a Corrientes para desarrollar actividades oficiales.

A través de redes sociales, Santilli ironizó sobre la agenda del mandatario bonaerense al preguntarse: “¿Ahora es gobernador de Corrientes?”, en referencia a su desembarco en territorio litoraleño.

En el mismo mensaje, el funcionario agregó: “Hay que regalarle un GPS para que recorra la provincia de Buenos Aires”, en un comentario que rápidamente se replicó en el escenario político.

La visita de Kicillof a Corrientes incluye una agenda institucional junto al gobernador local Gustavo Valdés, además de la presentación de su libro “De Smith a Keynes” en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Según se informó, también se evalúa la firma de un convenio de colaboración entre ambas administraciones provinciales durante el encuentro.

Previo al viaje, el gobernador correntino Juan Pablo Valdés señaló que existe predisposición para concretar una reunión con Kicillof, aunque sin confirmar detalles del encuentro.

El episodio se da en un contexto de tensiones políticas entre distintos sectores, mientras Santilli mantiene actividad dentro del Ministerio del Interior y continúa con reuniones con gobernadores por temas de agenda legislativa y reformas en discusión.