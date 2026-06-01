En el marco del Día Mundial de la Salud Digestiva, el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV, TDA 19.2, Kick y YouTube, recibió al doctor Sergio Montañez, gastroenterólogo, para abordar un tema fundamental para el bienestar integral: la importancia de cuidar el sistema digestivo, reconocer señales de alerta y adoptar hábitos saludables que permitan prevenir enfermedades.

El especialista remarcó que la salud digestiva ocupa un lugar central en el funcionamiento del organismo. “La digestión, la absorción de los nutrientes, el tránsito intestinal y la necesidad de mantener un equilibrio en la flora intestinal hacen que la salud digestiva sea un pilar fundamental en la salud”, explicó.

Según detalló, el intestino no solo participa en la absorción de nutrientes, sino que también desempeña un rol clave en el sistema inmunológico. De hecho, señaló que gran parte de las defensas del organismo están relacionadas con el equilibrio de la microbiota intestinal.

Los síntomas que no deben naturalizarse

Durante la entrevista, Montañez indicó que las consultas por trastornos digestivos funcionales han aumentado significativamente en los últimos años. Entre los síntomas más frecuentes mencionó la hinchazón abdominal, la constipación, la diarrea, el dolor abdominal y la sensación de inflamación.

“El paciente viene por hinchazón, por inflamación como le dicen, por constipación, por diarrea o por dolor abdominal, y esas son habitualmente las mayores consultas que tenemos en el día a día”, comentó.

El profesional hizo especial hincapié en la necesidad de no minimizar ciertas molestias, especialmente después de los 40 años. Aunque aclaró que los síntomas pueden aparecer a cualquier edad, explicó que a partir de esa etapa de la vida es importante prestar atención a posibles signos de alarma.

Entre ellos destacó la pérdida de peso involuntaria, la presencia de anemia, antecedentes familiares de cáncer de colon o enfermedades inflamatorias intestinales y los episodios persistentes de diarrea.

“Hay síntomas que no deberían ser subestimados a ninguna edad, pero después de los 40 uno piensa más en enfermedades y en determinados signos de alarma”, señaló.

Alimentación, estrés y microbiota: una relación directa

Montañez afirmó que la alimentación influye de manera decisiva en la salud digestiva. “La buena alimentación no es que te garantice todo, pero sí te da un gran porcentaje de tu equilibrio en la salud digestiva”, sostuvo.

Por ese motivo recomendó aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, avena, carnes magras y agua, al tiempo que aconsejó reducir la ingesta de productos ultraprocesados.

Otro factor que impacta directamente es el estrés. El especialista explicó que existe una estrecha conexión entre el cerebro y el aparato digestivo. “El estrés te condiciona el tubo digestivo a tener más síntomas o mayor intensidad de los síntomas habituales”, afirmó.

Además, destacó la importancia de la microbiota intestinal, un complejo ecosistema compuesto por trillones de bacterias que colaboran en la digestión, la producción de defensas y el mantenimiento de la salud general. En este sentido, advirtió sobre el uso indiscriminado de medicamentos. “Muchos profesionales estamos en contra del uso indiscriminado de antibióticos, antiácidos y antiinflamatorios porque vienen en detrimento de este equilibrio en las bacterias”, explicó.

Prevención y controles periódicos

Entre las principales recomendaciones, Montañez destacó la necesidad de realizar controles médicos periódicos incluso en personas aparentemente sanas. También recordó que la pesquisa para cáncer de colon continúa recomendándose a partir de los 50 años en la mayoría de los protocolos internacionales, aunque algunos países ya comenzaron a adelantarla a los 45 años.

Para finalizar, dejó un mensaje claro para quienes conviven con molestias digestivas y postergan la consulta. “Que no naturalicen los síntomas, que es mejor una consulta precoz a una consulta tardía”, concluyó.