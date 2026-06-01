En un contexto de retracción del consumo y caída en las ventas minoristas, la cadena ChangoMâs puso en marcha una nueva estrategia comercial: una canasta con precios retrotraídos al año pasado que alcanza a más de 200 productos.

La iniciativa, denominada “Precios hoy, del 2025”, estará vigente durante todo el mes de junio y se aplicará tanto en tiendas físicas como en el canal online MasOnline.com.ar.

Según informó la empresa, la propuesta abarca productos de distintas categorías, entre ellas almacén, perfumería, limpieza, bebidas, frescos, tecnología y pequeños electrodomésticos. De esta manera, incluye bienes de consumo cotidiano junto con otros artículos de uso frecuente en los hogares.

Entre los productos alcanzados se encuentran alimentos básicos como azúcar, harina, arroz y tomate en conserva, además de lácteos, bebidas y artículos de higiene personal. También se incluyen productos en formato multipack, como galletitas, dulce de leche y atún, junto con artículos de limpieza y bebidas alcohólicas.

La empresa detalló que la selección supera los 200 artículos con valores de referencia del año pasado, con rebajas aplicadas en forma directa sobre el precio de venta.

En ese marco, el Country Manager de GDN Argentina, Juan Pablo Irrera, explicó que la iniciativa busca acompañar el poder adquisitivo de los consumidores en un contexto económico complejo.

El ejecutivo señaló además que el programa se diferencia de otras acciones comerciales al retrotraer precios en lugar de enfocarse únicamente en aumentos futuros.

De acuerdo con el último informe de la consultora Scentia, el consumo masivo registró caídas en los últimos meses, con una baja general en supermercados y canales mayoristas.

La campaña de la cadena se enmarca en ese escenario y se encuentra disponible durante junio en todo el país a través de sus distintos puntos de venta y plataformas digitales.

Artículos con valores de 2025

Algunos de los productos que están incluidos en ese listado son los siguientes:

Azúcar Azucel de un kilogramo , que tiene un precio actual de $1.399 y un valor de $879 dentro de la campaña.

, que tiene un precio actual de $1.399 y un valor de $879 dentro de la campaña. Tomate perita INCA , que pasa de $1.499 a $939

, que pasa de $1.499 a $939 Leche UAT de marca propia , cuyo precio se reduce de $2.099 a $1.299.

, cuyo precio se reduce de $2.099 a $1.299. Yerba Taragüí de 500 gramos , que pasa de $2.889 a $2.099

, que pasa de $2.889 a $2.099 Harina Chacabuco 000 , que baja de $1.039 a $799

, que baja de $1.039 a $799 Spaghetti de marca propia , que pasan de $1.259 a $899

, que pasan de $1.259 a $899 Arroz LF Lucchetti de un kilogramo, cuyo valor se reduce de $2.199 a $1.349.

La lista también incorpora artículos comercializados en formatos multipack. Es el caso del dulce de leche Ilolay, que pasa de $3.589 a $2.199; las Criollitas crackers pentapack, cuyo precio baja de $8.059 a $1.999; las Oreo tripack, que pasan de $6.209 a $3.689; y el atún Check tripack, que reduce su valor de $4.799 a $3.659.

La iniciativa alcanza además otros productos de consumo frecuente. Entre ellos figuran el queso rallado Paulina de 150 gramos, que pasa de $5.979 a $4.499; la cerveza Quilmes de 710 cc, que reduce su precio de $3.539 a $1.999; el café La Virginia de 250 gramos, que baja de $8.709 a $6.649; el pack de agua Villa del Sur de 6,2 litros, que pasa de $5.099 a $2.999; y el papel higiénico Elegante 4x30 metros, cuyo valor se reduce de $2.669 a $1.799.