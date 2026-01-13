El fenómeno global del K-pop, BTS, ha oficializado su regreso a los escenarios internacionales para el año 2026,. Tras una pausa grupal de casi cuatro años debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur, la agrupación confirmó este 13 de enero las fechas y países que integrarán su esperada gira mundial.

Este retorno se concretará poco después de su "comeback" previsto para el 20 de marzo, día en que el grupo lanzará su quinta producción discográfica de estudio. El trabajo, titulado provisionalmente como BTS The 5th Album, estará integrado por 14 canciones nuevas. La serie de conciertos que protagonizarán RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Junkook comenzará en Corea del Sur y se extenderá por Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

La agrupación confirmó su llegada a seis países latinoamericanos durante el transcurso del año. En Ciudad de México, los shows serán el 7, 9 y 10 de mayo. La gira continuará en octubre, visitando Bogotá los días 2 y 3, Lima el 9 y 10, y Santiago el 16 y 17 de dicho mes. Finalmente, se presentarán en Buenos Aires el 23 y 24 de octubre, cerrando su paso por la región en Sao Paulo los días 28, 30 y 31 de octubre.