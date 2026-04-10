Buscaban objetos robados y terminaron encontrando plantas de marihuana

Un operativo policial desarrollado en el barrio Felipe Cobas durante la tarde del jueves terminó con un descubrimiento imprevisto para los investigadores. Los agentes de la Comisaría 9°, que operan bajo la órbita de la Departamental 6, ingresaron a un domicilio de Caucete buscando elementos vinculados a una causa por robo bajo la supervisión de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

Pese a que las fuentes oficiales confirmaron que no se localizaron los bienes sustraídos originalmente denunciados, el registro del inmueble reveló una situación distinta. En el sector del fondo de la propiedad, la policía detectó la presencia de 13 plantas de cannabis sativa, muchas de las cuales ya habían alcanzado una talla de 2,10 metros de altura.

Debido a la naturaleza de lo hallado, se solicitó la presencia del Departamento Drogas Ilegales, que notificó de inmediato al Juzgado Federal de San Juan. La justicia ordenó el secuestro de la totalidad de las plantas encontradas en el lugar.

Los residentes de la casa, identificados como Verón, Pelaytay y Álvarez, todos personas mayores de edad, fueron informados sobre la causa legal y derivados a la sede de la policía para completar los trámites correspondientes.