La búsqueda de bienestar ya no se limita únicamente a la salud física. Cada vez más personas incorporan espacios de relajación, cuidado de la piel y estética como parte de su rutina cotidiana. En ese contexto, Myragi Estética Integral se suma a Salud & Bienestar, el programa que se transmite por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube, para acercar propuestas vinculadas al cuidado personal y la belleza integral.

“Myragi nace hace ocho años como un gabinete de masajes”, contó Daniela. El nombre surge de una combinación del nombre de su madre, Myriam Raquel Gil, quien comenzó trabajando con masajes a domicilio. Luego, ambas ampliaron la propuesta hacia un espacio integral dedicado a la estética, la cosmetología y la masoterapia.

Actualmente, el centro ofrece tratamientos para distintos públicos y necesidades. “Antes era algo más dedicado a las mujeres, hoy en día los hombres se cuidan igual o más”, aseguró Daniela, al destacar que creció notablemente la demanda masculina de servicios estéticos y de bienestar.

Tratamientos que ganan cada vez más espacio

Entre los servicios más solicitados aparecen la manicuría, belleza de pies, diseño de cejas y pestañas, depilación definitiva y tradicional, además de distintos tipos de masajes. También cuentan con tratamientos vinculados al deporte y la recuperación física.

“Todo lo que tiene que ver con el ciclismo, trekking o carreras largas se trabaja muchísimo”, explicó. Incluso comentó que deportistas que participan de competencias importantes suelen realizar sesiones de preparación antes de las carreras y tratamientos de recuperación posteriores.

Por otro lado, Daniela remarcó que el otoño y el invierno son las mejores épocas para iniciar tratamientos faciales y depilación definitiva. “Ahora que tenemos temperaturas más bajas es ideal para comenzar con esos tratamientos”, señaló.

Uno de los ejes principales de la entrevista estuvo vinculado al cuidado de la piel, especialmente en San Juan, donde el sol, el viento y la tierra afectan constantemente la piel. “Es fundamental partir de una buena higiene y del uso diario de protector solar”, explicó la cosmetóloga.

Además, alertó sobre la desinformación que suele circular en redes sociales. “Se usa mucho exfoliar la piel con azúcar o borra de café porque es lo que tenemos a mano, pero no son productos diseñados para la piel”, advirtió.

El autocuidado como parte de la salud

Para quienes nunca realizaron una rutina de cuidado facial, la cosmetóloga recomendó comenzar con hábitos simples. “Hay tres pasos muy sencillos: higiene, hidratación y protección”, explicó. Según detalló, una limpieza nocturna, una crema hidratante y protector solar pueden marcar una gran diferencia en la salud de la piel.

Más allá de la estética, en Myragi apuntan al bienestar integral. El espacio está pensado para que las personas puedan relajarse y desconectarse del ritmo cotidiano. “Estamos en una época donde se habla mucho de salud mental y autocuidado”, reflexionó.

En ese sentido, destacó la importancia de dedicar tiempo personal al descanso y al disfrute. “Es necesario esta pausa de me dedico un tiempo para mí, me priorizo”, sostuvo.

El lugar también ofrece experiencias compartidas, como sesiones de masajes para dos personas, pensadas para parejas, amigos o familiares. “Regalar un momento de relajación siempre es bienvenido”, agregó.