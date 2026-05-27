El Parque Provincial Parque Provincial Ischigualasto invita a vivir una experiencia única bajo el cielo sanjuanino con una nueva edición del tradicional Circuito de Luna Llena. Que se realizará este fin de semana aprovechando el esplendor de la luna sobre el imponente paisaje vallisto.

La propuesta permite recorrer los principales atractivos del parque en un escenario completamente distinto al habitual: las geoformas, paredones y senderos adquieren una atmósfera mágica iluminados únicamente por la luz natural de la luna, ofreciendo una experiencia sensorial inolvidable.

Durante el recorrido, los visitantes podrán descubrir la riqueza geológica y paleontológica de uno de los sitios más emblemáticos de San Juan. Declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, el circuito es acompañado por guías especializados que compartirán historias, curiosidades y detalles sobre este paisaje único en el mundo.

Las fechas habilitadas para el Circuito de Luna Llena durante mayo son el 29, 30 y 31 y el 1 de junio. Las entradas pueden adquirirse en el sitio oficial de Ischigualasto. También se pueden realizar consultas telefónicas a los números 264-4570879 y 264-4186119.

Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte se invita a residentes y turistas a disfrutar de esta propuesta especial y vivir una noche diferente en uno de los destinos más impactantes de Argentina.