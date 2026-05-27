Un nuevo accidente de tránsito volvió a generar preocupación en Capital este miércoles 27 de mayo. Esta vez, el choque ocurrió en la intersección de Santa María de Oro y calle Colombia, un cruce señalado por vecinos y conductores como una zona de alta peligrosidad vial.

El siniestro se produjo a las 16.50 horas y tuvo como protagonistas a una camioneta Toyota Cross blanca y una motocicleta Mondial 110 roja, conducida por una joven de aproximadamente 25 años.

De acuerdo a información policial brindada a DIARIO HUARPE, la camioneta circulaba por calle Colombia hacia el oeste, mientras que el vehículo de menor porte lo hacía por Santa María de Oro en dirección norte. Al llegar a la intersección, ambos vehículos colisionaron y la peor parte se la llevó la motociclista. Tras el impacto, la moto quedó con importantes daños materiales y prácticamente destruida sobre el asfalto.

Vecinos señalan la esquina como un cruce peligroso. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Personal médico asistió a la conductora de la moto en el lugar y luego decidió trasladarla al Hospital Rawson debido a los fuertes dolores que presentaba en sus piernas.

En la camioneta viajaba una mujer junto a un niño menor de edad. Ninguno de los ocupantes requirió asistencia médica tras el accidente.

Minutos después del choque también llegó al lugar el padre de la joven motociclista, quien permaneció junto al vehículo mientras trabajaban efectivos policiales y personal de tránsito para ordenar la circulación y realizar las pericias correspondientes.

La camioneta no sufrió daños importantes. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Las actuaciones quedaron a cargo de personal policial, que ahora buscará determinar cómo ocurrió el siniestro en uno de los cruces más transitados de la zona.