Una situación de extrema preocupación se vivió en las últimas horas en el departamento Rivadavia, donde una niña de casi dos años resultó herida luego de ser atropellada accidentalmente por su propia abuela.

El hecho ocurrió en el barrio Olivares de Natania, cuando la mujer se preparaba para llevar a la menor al jardín y realizaba movimientos con el vehículo dentro de la vivienda.

De acuerdo con las primeras informaciones, la conductora intentaba acomodar el automóvil porque tenía dificultades para ingresar o sacar el rodado. En medio de esa maniobra, dejó a la pequeña a un costado por unos instantes.

Sin advertir que la niña se había desplazado, la mujer avanzó con el vehículo y terminó impactándola accidentalmente.

Tras el episodio, la menor sufrió golpes y una lesión en uno de sus costados, por lo que fue asistida rápidamente. Fuentes del caso indicaron que la pequeña no presenta heridas de gravedad y permanece fuera de peligro.

El accidente provocó momentos de desesperación entre los familiares y vecinos de la zona, mientras aguardaban la llegada de personal médico y policial.

Efectivos policiales trabajaron en el lugar junto a la UFI Delitos Especiales, que intervino para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias exactas del hecho.