El brasileño Michael Bruno volvió a generar repercusión internacional tras publicar su pronóstico sobre el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Conocido como el “vidente de las copas”, Bruno sostiene haber acertado a los campeones de tres Mundiales consecutivos, lo que lo convirtió en una figura viral en redes sociales cada vez que se acerca una Copa del Mundo.

En su nueva predicción, difundida por medios brasileños, el pronosticador aseguró que Portugal será el campeón del mundo en 2026, con una final ante España. Según su proyección, el equipo liderado por Cristiano Ronaldo alcanzaría el título el 19 de julio en Nueva Jersey.

El vaticinio también incluye el recorrido de la selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni. De acuerdo con su lectura, la Albiceleste quedaría eliminada en cuartos de final, dependiendo del cruce del cuadro del torneo.

Bruno también mencionó a otras selecciones como candidatas fuertes: Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, España y Portugal. Sin embargo, sostuvo que el conjunto portugués llega con mejores condiciones para quedarse con el trofeo.

El brasileño, oriundo de Campina Grande, recordó que comenzó con sus predicciones en el Mundial de 2010, donde anticipó el título de España. También afirmó haber acertado a Alemania en 2014 y a Francia en 2018, aunque su racha se habría interrumpido en Qatar 2022, cuando Argentina se consagró campeona.

Los pronósticos del “vidente de las copas” vuelven a circular a días del inicio del Mundial 2026, en un contexto donde las proyecciones y análisis sobre el torneo comienzan a multiplicarse en redes sociales y medios internacionales.