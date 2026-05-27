Efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), dependiente de Gendarmería Nacional, hallaron vestigios arqueológicos de presunto origen prehispánico en la cordillera de Calingasta. El descubrimiento ocurrió durante tareas de patrullaje y reconocimiento de sendas andinas en los Altos Valles Cordilleranos, donde detectaron piedras con grabados rupestres compatibles con petroglifos. Tras el hallazgo, intervino la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan para preservar el sitio y avanzar con estudios técnicos.

Hallazgo durante patrullajes

El descubrimiento se produjo mientras los uniformados realizaban recorridos de rutina en sectores de difícil acceso de la cordillera sanjuanina. Durante el operativo, observaron formaciones pétreas con inscripciones y grabados que, según una evaluación preliminar, podrían corresponder a manifestaciones culturales de antiguos pueblos precolombinos.

Desde las primeras observaciones, los especialistas consideraron que el sitio tendría un importante valor patrimonial y científico debido a la posible relación de los petroglifos con antiguos asentamientos humanos y actividades ceremoniales o de tránsito en la zona andina.

Intervención de Patrimonio Cultural

Luego de constatar el hallazgo, los efectivos se comunicaron con la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia, organismo encargado de la protección y conservación de bienes históricos y arqueológicos.

Desde esa dependencia se dispuso la georreferenciación del lugar y la elaboración de un informe técnico detallado para documentar las piezas y estructuras encontradas. Además, se ordenó preservar el área para facilitar futuros relevamientos especializados y evaluar su incorporación al registro oficial de patrimonio arqueológico de San Juan.

El descubrimiento abre la posibilidad de profundizar investigaciones sobre la presencia y circulación de culturas prehispánicas en sectores de alta montaña de la provincia.