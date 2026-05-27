El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono del conflicto diplomático en Medio Oriente tras encabezar una reunión de gabinete en la residencia de Camp David, donde analizó el estado de las negociaciones con Irán.

Durante una conferencia de prensa posterior, Trump afirmó que la situación con Irán continúa sin resolverse y advirtió que Washington “no está satisfecho” con el avance del diálogo. En ese marco, sostuvo que el país persa muestra interés en alcanzar un acuerdo, aunque aún no se llegó a un entendimiento.

Las declaraciones se produjeron luego de la difusión de versiones cruzadas sobre un supuesto borrador de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que incluía cambios en el control del estrecho de Ormuz. La Casa Blanca desmintió la información y la calificó como una “invención” difundida por medios iraníes.

En ese contexto, Trump lanzó una advertencia directa al referirse a la posibilidad de cooperación entre Irán y Omán en la gestión del paso marítimo. “Omán se comportará como todos los demás o tendremos que volarlos por los aires”, expresó el mandatario, según lo difundido en su conferencia.

El gobierno estadounidense reiteró que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y sin control exclusivo de ningún país, mientras que aseguró que Estados Unidos mantendrá la vigilancia sobre la zona estratégica.

Por su parte, voceros oficiales de la Casa Blanca rechazaron la existencia del borrador difundido por la televisión estatal iraní y señalaron que se trata de información falsa. En paralelo, Irán había sostenido que un eventual acuerdo preliminar contemplaba condiciones vinculadas al tránsito marítimo y la presencia militar en la región.

Las negociaciones entre ambos países continúan en un contexto de alta tensión, con intercambios diplomáticos y militares recientes que mantienen el conflicto en el centro de la agenda internacional.