La Municipalidad de la Ciudad de San Juan avanza a paso firme con la construcción de la nueva ciclovía sobre avenida Córdoba. Este proyecto, que se desarrolla específicamente en el sector norte del bulevar, tiene como función principal conectar la avenida Rawson con la calle Las Heras. Con un plazo de ejecución total de cuatro meses, la obra ya completó su primer mes de tareas, y estaría para mediados de agosto.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el jefe de gabinete de la Capital, César Aguilar, destacó que la infraestructura, que contará con dos metros de ancho para permitir la circulación fluida en ambas direcciones, busca ser una alternativa real para el usuario del microcentro. "Es para que el ciudadano pueda irse en bicicleta hacia el Centro Cívico y no tener que andar circulando por el medio de la ciudad Capital en automóvil", una medida que el funcionario calificó como "extraordinaria" para descomprimir el tránsito vehicular.

Para la actual gestión municipal, esta obra no es un hecho aislado, sino la pieza faltante de una red planificada con anterioridad. "El objetivo inicial de esta obra es una ciclovía que se une con la ciclovía que tiene la calle Las Heras para poder ir cerrando un circuito que quedó inconcluso, que se inició en otras gestiones y creemos que es importante para la provincia, para la ciudad capital", detalló Aguilar.

La intervención en el microcentro capitalino conlleva desafíos logísticos importantes. Al respecto, el funcionario admitió que "lo vamos encontrando con algunos inconvenientes en el camino, no es cierto, hacer una obra en el mismo microcentro de la ciudad no es sencilla, aparece cañería, aparecen muchas cosas que hay que ir salteando, pero bueno, con todo el cuidado del mundo para ir cuidando lo que ya existe".

Más allá de la funcionalidad vial, el proyecto incluye una visión ambiental ambiciosa. El plan contempla que los sectores del bulevar que quedan transitables incorporen espacios verdes, manteniendo la premisa municipal de reconvertir el hormigón en pulmones naturales. "El objetivo siempre nuestro ha sido de que aquellos lugares que tienen mucho hormigón convertirlos en espacio, en pulmones verdes. Entonces lo hicimos con el Rawson, lo queremos hacer con Córdoba, lo queremos hacer con otras avenidas", cerró Aguilar, reafirmando que la obra priorizará tanto la seguridad del ciclista como la estética urbana.

Con el cronograma vigente, los trabajos continúan a buen ritmo, con el objetivo de entregar un circuito completo que transforme la forma en que los vecinos transitan por el corazón de la provincia.