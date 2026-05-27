El sector ferretero local reclama créditos blandos para afrontar el boom minero

El sector ferretero y repuestero de San Juan se encuentra en alerta y con expectativas renovadas ante el anunciado "boom minero" proyectado para 2027. Juan Janavel, presidente de la Cámara de Ferreteros y Repuesteros de San Juan, dialogó con DIARIO HUARPE y analizó el impacto que la actividad minera genera en la economía local, reclamando un rol más protagonista para las empresas provinciales. En este sentido, el gobernador Marcelo Orrego anunció en este miércoles el lanzamiento de líneas crediticias para Pymes por $15.000 millones.

"La Feria Expo Minera ha ido un antes y un después. Se ha empezado a resurgir. Parece que esto es contagioso; los países internacionales han visto que a nosotros se nos viene un panorama muy importante. Nos visitó gente de todo el país y de naciones como Chile, Perú, Canadá y Estados Unidos. Todos ven que se viene una ola impresionante de trabajo", expresó Janavel sobre el optimismo que circula en el sector tras los últimos encuentros de negocios.

El reclamo: créditos y prioridad local

Sin embargo, el dirigente fue enfático en la necesidad de condiciones para que este crecimiento alcance a los comerciantes locales. "A todo esto tenemos que ir acompañados de la mano con créditos blandos para poder nosotros invertir y tener todos esos artículos que van a necesitar para la minería", sostuvo.

Uno de los puntos críticos de su diagnóstico es la tendencia de las empresas mineras a contratar proveedores externos. "Tenemos que lograr que la industria y la parte minera empiecen a consumir aquí en San Juan. Hay muchas empresas que vienen de afuera porque dicen que no tenemos para abastecer, pero no tenemos porque tampoco nos dan la oportunidad", advirtió. "Estamos hablando de grandes maquinarias y estructuras. Para poder invertir y tener el stock necesario, necesitamos créditos blandos", agregó.

El desafío de la infraestructura y el crecimiento

Janavel también se refirió a las limitaciones de San Juan para albergar la expansión necesaria, destacando que el crecimiento requiere una planificación estatal más flexible en habilitaciones: "Faltan galpones. Va a tener que ir el Estado a fijarse, a analizar las habilitaciones y el planeamiento. A nosotros nos conviene que todo se mueva, porque van a haber edificaciones y un montón de movimiento que tracciona a toda la industria".

Sobre la realidad comercial de mayo, el dirigente admitió que el sector vive un "pequeño crecimiento" tras un primer trimestre difícil, marcado por la inflación y los aumentos en los insumos derivados del petróleo. No obstante, insiste en que el verdadero salto depende de la articulación financiera.

"La única provincia que no pelea es San Juan. Todos están tratando de contratar gente de afuera, pero al contrario: contraten y ayuden a estas empresas que estamos acá", concluyó, subrayando que el sector también realiza un esfuerzo propio en capacitación y modernización de herramientas para estar a la altura de lo que el mercado minero demandará en el corto plazo.

Para la Cámara, mayo ha representado una "ventana de oxígeno" con un pequeño repunte en las ventas, y la esperanza está puesta en que el segundo trimestre del año permita acumular ganancias para cubrir los compromisos salariales y operativos, mientras aguardan que el prometido boom minero se traduzca finalmente en oportunidades reales para el empresariado sanjuanino.