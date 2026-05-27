Un hombre de 73 años murió este miércoles por la tarde en el departamento Pocito mientras realizaba tareas en un descampado junto a un acompañante.

La víctima fue identificada como Oscar Héctor Marinero, quien se encontraba cortando un árbol en un terreno ubicado sobre calle Vidart, entre calles 7 y 8, alrededor de las 15:30 horas.

De acuerdo a fuentes vinculadas al caso, el hombre estaba junto a un joven de 24 años identificado como Alejo Domínguez, quien fue el primero en advertir que Marinero se había descompuesto y dio aviso a la Comisaría 7ª.

Minutos después, personal policial y servicios de emergencia llegaron al lugar, donde constataron que el adulto mayor ya no presentaba signos vitales.

Las primeras informaciones indican que la causa del fallecimiento habría sido un paro cardíaco, aunque la investigación judicial deberá determinar con precisión lo ocurrido.

En el hecho interviene la UFI Delitos Especiales, que dispuso las actuaciones correspondientes y aguarda el resultado de la autopsia, considerada clave para establecer las circunstancias de la muerte.