La Policía de la provincia busca a un hombre de 76 años que se encuentra extraviado desde este miércoles 25 de marzo. Se trata de Ángel Eduardo Correa, según informaron desde el programa provincial “San Juan Te Busca”.

De acuerdo a los datos oficiales difundidos, Correa tiene tez trigueña, contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros y posee ojos marrones. Como característica distintiva, presenta cabello canoso rasurado.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón gris, una chomba blanca desteñida con rayas verdes horizontales y calzaba alpargatas negras o zapatillas azules con suela blanca.

El caso se encuentra bajo la órbita del sistema de búsqueda de personas extraviadas y cuenta con la intervención de las autoridades provinciales.

Desde el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero, se comuniquen de manera inmediata al 911.