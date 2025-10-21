Una nueva oportunidad laboral se abrió en San Juan para profesionales del área social. La convocatoria está destinada a licenciados en Trabajo Social interesados en integrarse a un staff de profesionales.

Según detalla el anuncio, los requisitos para postularse son poseer matrícula habilitante, contar con disponibilidad horaria de 17 a 20 (excluyente) y tener excelente capacidad de organización para llevar adelante controles del área social. Además, se valorará un perfil resolutivo y proactivo.

Las personas interesadas en aplicar a la vacante deben enviar su currículum vitae al correo electrónico rrhh.seleccion.2021.sj@gmail.com.