David Beckham y Victoria Beckham ingresaron oficialmente al grupo de los multimillonarios tras alcanzar una fortuna conjunta estimada en 1.583 millones de dólares, según el último relevamiento de la lista de los más ricos del Reino Unido, donde su patrimonio volvió a crecer de manera significativa en el último año.

El salto financiero se explica principalmente por las inversiones de David Beckham en el fútbol, especialmente su participación como copropietario del Inter Miami CF, cuyo valor se disparó tras la llegada de figuras internacionales y el crecimiento de la Major League Soccer, además de sus acuerdos comerciales globales con marcas deportivas y de moda.

En paralelo, Victoria Beckham consolidó su marca de moda y cosmética, que en los últimos años pasó de atravesar dificultades económicas a convertirse en un negocio rentable y en expansión, aportando una parte clave del patrimonio familiar.

El crecimiento de la fortuna también se vincula a inversiones inmobiliarias de alto valor en Estados Unidos y Reino Unido, además de acuerdos publicitarios, producciones audiovisuales y emprendimientos vinculados al estilo de vida y el bienestar.

Con este nivel de patrimonio, los Beckham se posicionan como una de las parejas más influyentes del deporte y el entretenimiento a nivel global, en un ranking dominado por figuras que lograron transformar su carrera deportiva en un imperio empresarial sostenido en el tiempo.