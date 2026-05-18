Un avión de la compañía Croatia Airlines protagonizó un momento de tensión en el aeropuerto de Split, cuando se salió de la pista durante una maniobra de despegue que debió ser abortada en medio de condiciones climáticas adversas.

El episodio ocurrió el sábado 16 de mayo, cuando un Airbus A220-300 identificado con la matrícula 9A-CAN realizaba el vuelo OU412 con destino a Frankfurt, Alemania. Durante la aceleración inicial, la tripulación interrumpió la maniobra y la aeronave se desvió hacia la izquierda hasta salir de la superficie pavimentada y quedar parcialmente sobre el césped.

En el avión viajaban 130 pasajeros y cinco tripulantes, quienes vivieron momentos de tensión mientras el aparato avanzaba bajo la lluvia. Según los registros, los pasajeros relataron gritos y maniobras bruscas antes de que el avión lograra detenerse fuera de la pista.

Pese al incidente, no se registraron personas heridas. Todos los ocupantes fueron evacuados de manera segura y trasladados a la terminal del aeropuerto, donde recibieron asistencia mientras se reorganizaban los vuelos afectados.

El impacto provocó daños materiales en la aeronave, que habría golpeado luces del borde de pista y una señal vertical antes de detenerse, lo que generó demoras, cancelaciones y desvíos en las operaciones del aeropuerto de Split.

Las autoridades croatas ya iniciaron una investigación formal para determinar las causas del desvío. Los peritos recuperaron la grabadora de voces de cabina y analizan los datos de la caja negra, aunque por el momento no hay conclusiones oficiales sobre el origen del incidente.